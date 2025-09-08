Im Mai wurde Bilbaos Yeray Alvarez positiv auf eine verbotene Substanz getestet. Nun ist das Ausmass der Sperre bekannt.

Legende: Muss den Fussballplätzen noch länger fernbleiben Yeray Alvarez. Imago Images/Marcos Calvo

Yeray Alvarez von Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao ist wegen eines Verstosses gegen die Anti-Doping-Vorschriften für 10 Monate gesperrt worden. Das teilte die Uefa nach einer Entscheidung ihres Disziplinargremiums mit.

Der 30-jährige Spanier war nach dem Europa-League-Halbfinal gegen ManUnited Anfang Mai positiv auf die verbotene Substanz Canrenon getestet worden. Diese fördert die Harnausscheidung und kann zur Verschleierung von Doping genutzt werden.

Alvarez' Erklärung: Folgen einer Krebserkrankung

Die Sperre für Alvarez läuft rückwirkend seit Beginn seiner Suspendierung Anfang Juni und endet am 2. April 2026.

Der Verteidiger hatte angegeben, die Substanz über ein Medikament gegen Haarverlust infolge einer Krebsbehandlung eingenommen zu haben. Alvarez war Ende 2016 an Hodenkrebs erkrankt. Er erklärte in der Stellungnahme vor knapp zwei Monaten, dass er niemals in seinem Leben verbotene Substanzen genommen habe. Sein Klub Athletic Bilbao hatte ihm Unterstützung zugesagt.