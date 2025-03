Per E-Mail teilen

Legende: Fängt die Bälle künftig wieder für Belgien Thibaut Courtois. IMAGO / NurPhoto

Im ersten Aufgebot von Belgiens Trainer Rudi Garcia findet sich mit Thibaut Courtois ein Name, der lange nicht mehr auf der Liste stand. Der Torhüter von Real Madrid hatte sich im Sommer 2023 mit dem damaligen Trainer Domenico Tedesco verkracht und war daraufhin nicht mehr nominiert worden. Damit verpasste Courtois auch die EM in Deutschland. Im August des letzten Jahres kündigte er an, «unter dieser Leitung nicht zur belgischen Nationalmannschaft zurückzukehren».

Nach der schwachen EM und einem ebenfalls unbefriedigenden Nations-League-Herbst wurde Tedesco im Januar entlassen. Damit war der Weg frei für die Rückkehr von Courtois.

Casteels sauer

Zur Ruhe kommt die belgische Nationalmannschaft jedoch nicht: Koen Casteels, der nach dem Eklat zwischen Tedesco und Courtois zur neuen Nummer eins aufgestiegen war, kündigte nun seinerseits an, nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen zu wollen. Der langjährige Wolfsburg-Goalie zeigt wenig Verständnis dafür, dass Courtois «mit offenen Armen» empfangen wird.