Legende: Wechselt in der Challenge League die Fronten Antonio Marchesano. Keystone/Jean-Christophe Bott

Marchesano von Yverdon zu Winterthur

Der jüngst aus der Super League abgestiegene FC Winterthur verstärkt sich mit Antonio Marchesano. Dies gaben die Zürcher am Mittwoch bekannt. Der 35-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag für eine Saison. Bereits die letzte Saison hatte Marchesano in der Challenge League bestritten (für Yverdon-Sport). Von 2013 bis 2015 war Marchesano bereits für den FCW aufgelaufen.

Servette holt neuen Keeper

Servette hat einen neuen Goalie verpflichtet. Der litauische Nationalkeeper Edvinas Gertmonas wechselt ablösefrei von Universitatea Cluj nach Genf. Der 29-Jährige hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Für Litauen hat er 25 Länderspiele bestritten.

Dalipi von YB leihweise zu Vaduz

Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler Lutfi Dalipi wird die nächste Saison leihweise beim FC Vaduz verbringen, wie die Young Boys am Mittwoch verkündeten. Dalipi hatte im Frühling dieses Jahres bei den Bernern seinen ersten Profivertrag (bis 2030) unterzeichnet und anschliessend bis zum Abschluss der abgelaufenen Saison in der Challenge League beim FC Wil gespielt.

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