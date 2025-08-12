Ab dem Wochenende wird in den Top-Ligen von England, Spanien und Frankreich wieder gekickt. Auch insgesamt 18 Schweizer Fussballer rüsten sich für den Meisterschaftsbeginn – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerien.

Premier League (6): Von Rückkehrer Xhaka bis zum Fragezeichen Schmidt

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Granit Xhaka (32) – Sunderland. Der Schweizer Nati-Captain ist zurück in der Premier League. Bei Sunderland soll er zum Klassenerhalt beitragen. Bildquelle: IMAGO / Sportimage. 1 / 6 Legende: Granit Xhaka (32) – Sunderland Der Schweizer Nati-Captain ist zurück in der Premier League. Bei Sunderland soll er zum Klassenerhalt beitragen. IMAGO / Sportimage

Bild 2 von 6. Fabian Schär (33) – Newcastle. Bereits seit 7 Jahren ist Fabian Schär bei Newcastle engagiert und eine feste Grösse in der Abwehr. Bildquelle: IMAGO / Pro Sports Images. 2 / 6 Legende: Fabian Schär (33) – Newcastle Bereits seit 7 Jahren ist Fabian Schär bei Newcastle engagiert und eine feste Grösse in der Abwehr. IMAGO / Pro Sports Images

Bild 3 von 6. Manuel Akanji (30) – Manchester City. Der Innenverteidiger geht in seine vierte Saison bei den «Skyblues» und hofft, den Meistertitel zurückzuerobern. Bildquelle: IMAGO / Sportsphoto. 3 / 6 Legende: Manuel Akanji (30) – Manchester City Der Innenverteidiger geht in seine vierte Saison bei den «Skyblues» und hofft, den Meistertitel zurückzuerobern. IMAGO / Sportsphoto

Bild 4 von 6. Dan Ndoye (24) – Nottingham Forest. Für knapp 40 Millionen wechselte Dan Ndoye diesen Sommer aus Italien auf die Insel – dort soll er für Tore sorgen. Bildquelle: IMAGO / Pressinphoto. 4 / 6 Legende: Dan Ndoye (24) – Nottingham Forest Für knapp 40 Millionen wechselte Dan Ndoye diesen Sommer aus Italien auf die Insel – dort soll er für Tore sorgen. IMAGO / Pressinphoto

Bild 5 von 6. Zeki Amdouni (24) – Burnley. Nach seiner Leihe zu Benfica ist er zurück auf der Insel – wegen eines Kreuzbandrisses fällt er jedoch lange aus. Bildquelle: IMAGO / Maciej Rogowski. 5 / 6 Legende: Zeki Amdouni (24) – Burnley Nach seiner Leihe zu Benfica ist er zurück auf der Insel – wegen eines Kreuzbandrisses fällt er jedoch lange aus. IMAGO / Maciej Rogowski

Bild 6 von 6. Isaac Schmidt (25) – Leeds United. Der Aussenverteidiger stieg mit Leeds in die Premier League auf. Zuletzt war er nicht mehr erste Wahl, weshalb er auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wird. Bildquelle: IMAGO / Photo Players Images. 6 / 6 Legende: Isaac Schmidt (25) – Leeds United Der Aussenverteidiger stieg mit Leeds in die Premier League auf. Zuletzt war er nicht mehr erste Wahl, weshalb er auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wird. IMAGO / Photo Players Images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

LaLiga (5): Vom Sevilla-Doppel bis zu Cömerts zweitem Anlauf

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Djibril Sow (28) – Sevilla. In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jose Breton. 1 / 5 Legende: Djibril Sow (28) – Sevilla In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten. Keystone/AP Photo/Jose Breton

Bild 2 von 5. Ruben Vargas (27) – Sevilla. Im Winter aus Augsburg gekommen und nach 11 Spielen (2 Tore) zur Pause gezwungen. Nun ist die Oberschenkelblessur auskuriert, der Stammplatz soll wieder her. Bildquelle: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal. 2 / 5 Legende: Ruben Vargas (27) – Sevilla Im Winter aus Augsburg gekommen und nach 11 Spielen (2 Tore) zur Pause gezwungen. Nun ist die Oberschenkelblessur auskuriert, der Stammplatz soll wieder her. KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal

Bild 3 von 5. Filip Ugrinic (26) – FC Valencia. Mehr Geld als für den Ex-YB-Mittelfeldakteur gaben die «Fledermäuse» in diesem Transferfenster für keinen Spieler aus. 4 Millionen Euro soll die Ablöse betragen haben. Der Box-to-Box-Spieler hat noch Trainingsrückstand und dürfte langsam in die Saison starten. Bildquelle: FCValencia.com. 3 / 5 Legende: Filip Ugrinic (26) – FC Valencia Mehr Geld als für den Ex-YB-Mittelfeldakteur gaben die «Fledermäuse» in diesem Transferfenster für keinen Spieler aus. 4 Millionen Euro soll die Ablöse betragen haben. Der Box-to-Box-Spieler hat noch Trainingsrückstand und dürfte langsam in die Saison starten. FCValencia.com

Bild 4 von 5. Ricardo Rodriguez (32) – Betis Sevilla. Hatte in seinem ersten Vertragsjahr in Spanien auf der linken Verteidigerposition keinen einfachen Stand. Dem Vernehmen nach steht eine Rückkehr in die Schweiz zum FC Sion im Raum. Bildquelle: IMAGO Images/Pro Sports Images. 4 / 5 Legende: Ricardo Rodriguez (32) – Betis Sevilla Hatte in seinem ersten Vertragsjahr in Spanien auf der linken Verteidigerposition keinen einfachen Stand. Dem Vernehmen nach steht eine Rückkehr in die Schweiz zum FC Sion im Raum. IMAGO Images/Pro Sports Images

Bild 5 von 5. Eray Cömert (27) – FC Valencia. Die letzte Saison verbrachte er bei Absteiger Valladolid, konnte den freien Fall (18 Niederlagen in den letzten 19 Spielen) als Teilzeit-Stammkraft aber nicht verhindern. Nun ist er zurück in Valencia. Zukunft: offen. Bildquelle: IMAGO Images/Photo Players Images. 5 / 5 Legende: Eray Cömert (27) – FC Valencia Die letzte Saison verbrachte er bei Absteiger Valladolid, konnte den freien Fall (18 Niederlagen in den letzten 19 Spielen) als Teilzeit-Stammkraft aber nicht verhindern. Nun ist er zurück in Valencia. Zukunft: offen. IMAGO Images/Photo Players Images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ligue 1 (7): Vom Fürstentum-Trio bis zu Mambimbis neuem Abenteuer

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Breel Embolo (28) – AS Monaco. Der Nati-Stürmer spielt seit drei Jahren für die AS Monaco und hat noch ein Jahr Vertrag. Bildquelle: Imago/News Images. 1 / 7 Legende: Breel Embolo (28) – AS Monaco Der Nati-Stürmer spielt seit drei Jahren für die AS Monaco und hat noch ein Jahr Vertrag. Imago/News Images

Bild 2 von 7. Denis Zakaria (28) – AS Monaco. Der Mittelfeldspieler wechselte vor zwei Jahren ins Fürstentum und hat sich zum Captain gemausert. Bildquelle: Imago/ANP. 2 / 7 Legende: Denis Zakaria (28) – AS Monaco Der Mittelfeldspieler wechselte vor zwei Jahren ins Fürstentum und hat sich zum Captain gemausert. Imago/ANP

Bild 3 von 7. Philipp Köhn (27) – AS Monaco. Der gebürtige Deutsche hütet seit 2023 das Tor der Monegassen und erhält nun starke Konkurrenz durch Lukas Hradecky. Bildquelle: Imago/Shutterstock. 3 / 7 Legende: Philipp Köhn (27) – AS Monaco Der gebürtige Deutsche hütet seit 2023 das Tor der Monegassen und erhält nun starke Konkurrenz durch Lukas Hradecky. Imago/Shutterstock

Bild 4 von 7. Fabian Rieder (23) – Stade Rennes. Der Mittelfeldspieler kehrt nach seiner Leihe nach Stuttgart zu den Bretonen zurück. Erhält er eine echte Chance? Bildquelle: key/Jean-Christophe Bott. 4 / 7 Legende: Fabian Rieder (23) – Stade Rennes Der Mittelfeldspieler kehrt nach seiner Leihe nach Stuttgart zu den Bretonen zurück. Erhält er eine echte Chance? key/Jean-Christophe Bott

Bild 5 von 7. Vincent Sierro (29) – Toulouse. Der Walliser spielt seit zweieinhalb Jahren in Okzitanien und ist zum Führungsspieler gereift. Bildquelle: Imago/Sportphoto. 5 / 7 Legende: Vincent Sierro (29) – Toulouse Der Walliser spielt seit zweieinhalb Jahren in Okzitanien und ist zum Führungsspieler gereift. Imago/Sportphoto

Bild 6 von 7. Ulisses Garcia (29) – Olympique Marseille. Der Linksverteidiger steht seit Januar 2024 bei «OM» unter Vertrag und konnte sich nach schwierigem Beginn zuletzt in der Mannschaft festbeissen. Bildquelle: Imago/PsnewZ. 6 / 7 Legende: Ulisses Garcia (29) – Olympique Marseille Der Linksverteidiger steht seit Januar 2024 bei «OM» unter Vertrag und konnte sich nach schwierigem Beginn zuletzt in der Mannschaft festbeissen. Imago/PsnewZ

Bild 7 von 7. Felix Mambimbi (24) – Le Havre. Der Freiburger Offensivakteur stösst von St. Gallen in die Normandie. Setzt er sich beim Fast-Absteiger durch? Bildquelle: Freshfocus/Martin Meienberger. 7 / 7 Legende: Felix Mambimbi (24) – Le Havre Der Freiburger Offensivakteur stösst von St. Gallen in die Normandie. Setzt er sich beim Fast-Absteiger durch? Freshfocus/Martin Meienberger Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bei dieser Auflistung handelt es sich um eine Momentaufnahme. In den finalen Tagen bis zum Kickoff kann freilich – auch aus Schweizer Sicht – noch Bewegung in die einzelnen Kader kommen. So etwa verpflichtete der FC Sion am Dienstag den erst 19-jährigen Schweizer Nachwuchs-Natispieler Ruben Londja von Le Havre.

Dreifacher Saisonstart