Premier League (6): Von Rückkehrer Xhaka bis zum Fragezeichen Schmidt
Bild 1 von 6. Granit Xhaka (32) – Sunderland. Der Schweizer Nati-Captain ist zurück in der Premier League. Bei Sunderland soll er zum Klassenerhalt beitragen. Bildquelle: IMAGO / Sportimage.
Bild 2 von 6. Fabian Schär (33) – Newcastle. Bereits seit 7 Jahren ist Fabian Schär bei Newcastle engagiert und eine feste Grösse in der Abwehr. Bildquelle: IMAGO / Pro Sports Images.
Bild 3 von 6. Manuel Akanji (30) – Manchester City. Der Innenverteidiger geht in seine vierte Saison bei den «Skyblues» und hofft, den Meistertitel zurückzuerobern. Bildquelle: IMAGO / Sportsphoto.
Bild 4 von 6. Dan Ndoye (24) – Nottingham Forest. Für knapp 40 Millionen wechselte Dan Ndoye diesen Sommer aus Italien auf die Insel – dort soll er für Tore sorgen. Bildquelle: IMAGO / Pressinphoto.
Bild 5 von 6. Zeki Amdouni (24) – Burnley. Nach seiner Leihe zu Benfica ist er zurück auf der Insel – wegen eines Kreuzbandrisses fällt er jedoch lange aus. Bildquelle: IMAGO / Maciej Rogowski.
Bild 6 von 6. Isaac Schmidt (25) – Leeds United. Der Aussenverteidiger stieg mit Leeds in die Premier League auf. Zuletzt war er nicht mehr erste Wahl, weshalb er auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wird. Bildquelle: IMAGO / Photo Players Images.
LaLiga (5): Vom Sevilla-Doppel bis zu Cömerts zweitem Anlauf
Bild 1 von 5. Djibril Sow (28) – Sevilla. In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jose Breton.
Bild 2 von 5. Ruben Vargas (27) – Sevilla. Im Winter aus Augsburg gekommen und nach 11 Spielen (2 Tore) zur Pause gezwungen. Nun ist die Oberschenkelblessur auskuriert, der Stammplatz soll wieder her. Bildquelle: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal.
Bild 3 von 5. Filip Ugrinic (26) – FC Valencia. Mehr Geld als für den Ex-YB-Mittelfeldakteur gaben die «Fledermäuse» in diesem Transferfenster für keinen Spieler aus. 4 Millionen Euro soll die Ablöse betragen haben. Der Box-to-Box-Spieler hat noch Trainingsrückstand und dürfte langsam in die Saison starten. Bildquelle: FCValencia.com.
Bild 4 von 5. Ricardo Rodriguez (32) – Betis Sevilla. Hatte in seinem ersten Vertragsjahr in Spanien auf der linken Verteidigerposition keinen einfachen Stand. Dem Vernehmen nach steht eine Rückkehr in die Schweiz zum FC Sion im Raum. Bildquelle: IMAGO Images/Pro Sports Images.
Bild 5 von 5. Eray Cömert (27) – FC Valencia. Die letzte Saison verbrachte er bei Absteiger Valladolid, konnte den freien Fall (18 Niederlagen in den letzten 19 Spielen) als Teilzeit-Stammkraft aber nicht verhindern. Nun ist er zurück in Valencia. Zukunft: offen. Bildquelle: IMAGO Images/Photo Players Images.
Ligue 1 (8): Vom Fürstentum-Trio bis zu Mambimbis neuem Abenteuer
Bild 1 von 8. Breel Embolo (28) – AS Monaco. Der Nati-Stürmer spielt seit drei Jahren für die AS Monaco und hat noch ein Jahr Vertrag. Bildquelle: Imago/News Images.
Bild 2 von 8. Denis Zakaria (28) – AS Monaco. Der Mittelfeldspieler wechselte vor zwei Jahren ins Fürstentum und hat sich zum Captain gemausert. Bildquelle: Imago/ANP.
Bild 3 von 8. Philipp Köhn (27) – AS Monaco. Der gebürtige Deutsche hütet seit 2023 das Tor der Monegassen und erhält nun starke Konkurrenz durch Lukas Hradecky. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 4 von 8. Fabian Rieder (23) – Stade Rennes. Der Mittelfeldspieler kehrt nach seiner Leihe nach Stuttgart zu den Bretonen zurück. Erhält er eine echte Chance? Bildquelle: key/Jean-Christophe Bott.
Bild 5 von 8. Vincent Sierro (29) – Toulouse. Der Walliser spielt seit zweieinhalb Jahren in Okzitanien und ist zum Führungsspieler gereift. Bildquelle: Imago/Sportphoto.
Bild 6 von 8. Ulisses Garcia (29) – Olympique Marseille. Der Linksverteidiger steht seit Januar 2024 bei «OM» unter Vertrag und konnte sich nach schwierigem Beginn zuletzt in der Mannschaft festbeissen. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 7 von 8. Ruben Londja (19) – Le Havre. Der Flügel steht seit einem Jahr bei Le Havre unter Vertrag, hat aber noch kein Spiel für die 1. Mannschaft absolviert. Bildquelle: key/Peter Schneider (Archiv).
Bild 8 von 8. Felix Mambimbi (24) – Le Havre. Der Freiburger Offensivakteur stösst von St. Gallen in die Normandie. Setzt er sich beim Fast-Absteiger durch? Bildquelle: Freshfocus/Martin Meienberger.
Bei dieser Auflistung handelt es sich um eine Momentaufnahme. In den finalen Tagen bis zum Kickoff kann freilich – auch aus Schweizer Sicht – noch Bewegung in die einzelnen Kader kommen.