Premier League/LaLiga/Ligue 1 Dreifacher Meisterschaftsstart mit 19 Schweizer Söldnern

Ab dem Wochenende wird in den Top-Ligen von England, Spanien und Frankreich wieder gekickt. Auch insgesamt 19 Schweizer Fussballer rüsten sich für den Meisterschaftsbeginn – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerien.

12.08.2025, 11:53

Premier League (6): Von Rückkehrer Xhaka bis zum Fragezeichen Schmidt

  • Bild 1 von 6. Granit Xhaka (32) – Sunderland. Der Schweizer Nati-Captain ist zurück in der Premier League. Bei Sunderland soll er zum Klassenerhalt beitragen. Bildquelle: IMAGO / Sportimage.
    Granit Xhaka.
  • Bild 2 von 6. Fabian Schär (33) – Newcastle. Bereits seit 7 Jahren ist Fabian Schär bei Newcastle engagiert und eine feste Grösse in der Abwehr. Bildquelle: IMAGO / Pro Sports Images.
    Fabian Schär.
  • Bild 3 von 6. Manuel Akanji (30) – Manchester City. Der Innenverteidiger geht in seine vierte Saison bei den «Skyblues» und hofft, den Meistertitel zurückzuerobern. Bildquelle: IMAGO / Sportsphoto.
    Manuel Akanji.
  • Bild 4 von 6. Dan Ndoye (24) – Nottingham Forest. Für knapp 40 Millionen wechselte Dan Ndoye diesen Sommer aus Italien auf die Insel – dort soll er für Tore sorgen. Bildquelle: IMAGO / Pressinphoto.
    Dan Ndoye
  • Bild 5 von 6. Zeki Amdouni (24) – Burnley. Nach seiner Leihe zu Benfica ist er zurück auf der Insel – wegen eines Kreuzbandrisses fällt er jedoch lange aus. Bildquelle: IMAGO / Maciej Rogowski.
    Zeki Amdouni.
  • Bild 6 von 6. Isaac Schmidt (25) – Leeds United. Der Aussenverteidiger stieg mit Leeds in die Premier League auf. Zuletzt war er nicht mehr erste Wahl, weshalb er auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wird. Bildquelle: IMAGO / Photo Players Images.
    Isaac Schmidt.
LaLiga (5): Vom Sevilla-Doppel bis zu Cömerts zweitem Anlauf

  • Bild 1 von 5. Djibril Sow (28) – Sevilla. In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jose Breton.
    Fussballspieler im weissen Trikot im Zweikampf auf dem Spielfeld.
  • Bild 2 von 5. Ruben Vargas (27) – Sevilla. Im Winter aus Augsburg gekommen und nach 11 Spielen (2 Tore) zur Pause gezwungen. Nun ist die Oberschenkelblessur auskuriert, der Stammplatz soll wieder her. Bildquelle: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal.
    Zwei Fussballspieler von Sevilla FC jubeln auf dem Spielfeld.
  • Bild 3 von 5. Filip Ugrinic (26) – FC Valencia. Mehr Geld als für den Ex-YB-Mittelfeldakteur gaben die «Fledermäuse» in diesem Transferfenster für keinen Spieler aus. 4 Millionen Euro soll die Ablöse betragen haben. Der Box-to-Box-Spieler hat noch Trainingsrückstand und dürfte langsam in die Saison starten. Bildquelle: FCValencia.com.
    Zwei Männer halten ein Valencia-CF-Trikot im Stadion.
  • Bild 4 von 5. Ricardo Rodriguez (32) – Betis Sevilla. Hatte in seinem ersten Vertragsjahr in Spanien auf der linken Verteidigerposition keinen einfachen Stand. Dem Vernehmen nach steht eine Rückkehr in die Schweiz zum FC Sion im Raum. Bildquelle: IMAGO Images/Pro Sports Images.
    Fussballspieler in grün-weissem Trikot, ballführend.
  • Bild 5 von 5. Eray Cömert (27) – FC Valencia. Die letzte Saison verbrachte er bei Absteiger Valladolid, konnte den freien Fall (18 Niederlagen in den letzten 19 Spielen) als Teilzeit-Stammkraft aber nicht verhindern. Nun ist er zurück in Valencia. Zukunft: offen. Bildquelle: IMAGO Images/Photo Players Images.
    Fussballspieler im weissen Trikot auf dem Spielfeld.
Ligue 1 (8): Vom Fürstentum-Trio bis zu Mambimbis neuem Abenteuer

  • Bild 1 von 8. Breel Embolo (28) – AS Monaco. Der Nati-Stürmer spielt seit drei Jahren für die AS Monaco und hat noch ein Jahr Vertrag. Bildquelle: Imago/News Images.
    Breel Embolo
  • Bild 2 von 8. Denis Zakaria (28) – AS Monaco. Der Mittelfeldspieler wechselte vor zwei Jahren ins Fürstentum und hat sich zum Captain gemausert. Bildquelle: Imago/ANP.
    Denis Zakaria
  • Bild 3 von 8. Philipp Köhn (27) – AS Monaco. Der gebürtige Deutsche hütet seit 2023 das Tor der Monegassen und erhält nun starke Konkurrenz durch Lukas Hradecky. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
    Philipp Köhn
  • Bild 4 von 8. Fabian Rieder (23) – Stade Rennes. Der Mittelfeldspieler kehrt nach seiner Leihe nach Stuttgart zu den Bretonen zurück. Erhält er eine echte Chance? Bildquelle: key/Jean-Christophe Bott.
    Fabian Rieder
  • Bild 5 von 8. Vincent Sierro (29) – Toulouse. Der Walliser spielt seit zweieinhalb Jahren in Okzitanien und ist zum Führungsspieler gereift. Bildquelle: Imago/Sportphoto.
    Vincent Sierro
  • Bild 6 von 8. Ulisses Garcia (29) – Olympique Marseille. Der Linksverteidiger steht seit Januar 2024 bei «OM» unter Vertrag und konnte sich nach schwierigem Beginn zuletzt in der Mannschaft festbeissen. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
    Ulisses Garcia
  • Bild 7 von 8. Ruben Londja (19) – Le Havre. Der Flügel steht seit einem Jahr bei Le Havre unter Vertrag, hat aber noch kein Spiel für die 1. Mannschaft absolviert. Bildquelle: key/Peter Schneider (Archiv).
    Ruben Londja
  • Bild 8 von 8. Felix Mambimbi (24) – Le Havre. Der Freiburger Offensivakteur stösst von St. Gallen in die Normandie. Setzt er sich beim Fast-Absteiger durch? Bildquelle: Freshfocus/Martin Meienberger.
    Felix Mambimbi
Bei dieser Auflistung handelt es sich um eine Momentaufnahme. In den finalen Tagen bis zum Kickoff kann freilich – auch aus Schweizer Sicht – noch Bewegung in die einzelnen Kader kommen.

