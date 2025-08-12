Bild 1 von 5. Djibril Sow (28) – Sevilla. In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten.

Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jose Breton.

1 / 5