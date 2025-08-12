Legende: War Wunschspieler von YB Armin Gigovic. imago images/Ole Jacobsen

YB verstärkt sich mit Gigovic

Die Young Boys haben von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel den Mittelfeldspieler Armin Gigovic verpflichtet. Der 23-jährige Bosnier erhält einen Vertrag bis 2029, wie die Berner mitteilen. Der in Schweden geborene Gigovic absolvierte in den vergangenen 14 Monaten für Bosnien-Herzegowina 12 Länderspiele, zuvor war er auch für die schwedische A-Nationalmannschaft 2-mal aufgelaufen. In der vergangenen Saison erzielte er für Kiel in 31 Meisterschaftsspielen 5 Tore. Vor seinem Wechsel nach Deutschland hatte Gigovic in Dänemark gespielt, wo er in der Saison 2023/24 mit Midtjylland Meister wurde.

Schweizer Nachwuchstalente für Sion

Der FC Sion vermeldet die Zuzüge der beiden Schweizer Nachwuchs-Internationalen Ruben Londja und Nelson Savonnier. Der 19-jährige Flügelspieler Londja kommt aus Le Havre und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Der 17-jährige Innenverteidiger Savonnier gehörte zuletzt der Jugendabteilung von Juventus Turin an und verpflichtete sich im Wallis bis 2028. Beide wurden bei Lausanne-Sport ausgebildet und sollen vorerst in der U21 zum Einsatz kommen.