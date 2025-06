Per E-Mail teilen

England bezwingt im 3. Spiel der WM-Qualifikation Andorra 1:0.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Harry Kane.

In der Gruppe K endet das brisante Duell Albanien – Serbien 0:0.

Die Niederlande (2:0 in Finnland) und Österreich (2:1 gegen Rumänien) feiern verdiente Siege.

Gruppe K: England siegt und profitiert von Remis

Mit einem extrem zähen Pflichtsieg bleiben Coach Thomas Tuchel und die englische Fussball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Kurs. Der Vize-Europameister mühte sich am Samstag im Stadion von LaLiga-Klub Espanyol Barcelona zu einem 1:0 gegen den krassen Aussenseiter Andorra, die Nummer 173 der Fifa-Weltrangliste. Als sich zart die Möglichkeit einer Blamage anzudeuten begann, traf Captain Harry Kane (50.) im Rutschen aus kürzester Distanz. England führt mit 9 Punkten aus 3 Spielen die Gruppe K klar an.

Legende: Erzielte sein 72. Länderspieltor Harry Kane. Keystone/Enric Fontcuberta

Die «Three Lions» profitierten auch vom 0:0 zwischen Albanien und Serbien in Tirana. Das Heim-Team vergab die grösste Möglichkeit kurz vor der Pause. Stürmer Rey Manaj scheiterte mit seinem Foulpenalty an Goalie Djordje Petrovic. Die Serben erspielten sich ihrerseits in der zweiten Halbzeit etliche gute Chancen.

Gruppe H: Österreich mit wichtigem Heimsieg

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion stellte Coach Ralf Rangnick gegen Rumänien 9 Bundesliga-Profis von Beginn an auf. Das erste Tor erzielte Michael Gregoritsch (42.) vom SC Freiburg per schöner Direktabnahme. Borussia Dortmunds Marcel Sabitzer (60.) legte mit einem abgefälschten Schuss nach. Für die Rumänen verkürzte Denis Alibec (90.+5) kurz vor Schluss. Bosnien feierte gegen San Marino (1:0) den 3. Sieg im 3. Spiel.

Gruppe G: Niederlande mit Start nach Mass

Die Niederländer sind in Helsinki optimal in die WM-Quali gestartet. Memphis Depay (6.) und Denzel Dumfries (23.) bezwangen den finnischen Keeper Lukas Hradecky früh. Danach kontrollierte das Team von Trainer Ronald Koeman das Spiel und feierte einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Depay steht bei 48 Länderspiel-Treffern, dem Stürmer der Corinthians aus São Paulo fehlen noch zwei Tore zu Rekordhalter Robin van Persie.

