Beim Afrika Cup schied das Team aus Gabun schnell aus. Nun reagierte die Regierung auf das Scheitern.

Legende: Im Epizentrum der Kritik Pierre-Emerick Aubameyang. Archivbild: Reuters/Action Images

Nach dem Vorrundenaus der gabunischen Nationalmannschaft beim Afrika Cup hat die Regierung des zentralafrikanischen Landes das komplette Team vorläufig suspendiert. Ausserdem wurde beschlossen, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuélé Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Team zu entlassen.

Die Mannschaft habe bei dem Turnier in Marokko eine «schändliche Leistung» gezeigt. Berichten zufolge hatte Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema bereits vor dieser Entscheidung gewarnt, dass die Leistung der Nationalmannschaft dem Nationalstolz des Landes schade.

Ohne Punkt am Afrika Cup

Beim Afrika Cup schied Gabun ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus und belegte nach drei Niederlagen in drei Spielen gegen Mosambik, Kamerun und Elfenbeinküste den letzten Platz in seiner Gruppe.

Starstürmer Aubameyang war bereits nach zwei Partien in Abstimmung mit dem Verband angeschlagen zu seinem französischen Club Olympique Marseille zurückgekehrt. Im Alter von 36 Jahren könnte dies das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bedeuten.

