Legende: In Gedenken an Franz Beckenbauer Die Schweigeminute in Riad wurde von einem Teil der Zuschauer gestört. Imago/Agenica EFE

Eklat beim spanischen Supercup in Saudi-Arabien: Fans im KSU Stadium von Riad haben die Schweigeminute für Fussball-Kaiser Franz Beckenbauer vor dem Halbfinal am Mittwochabend zwischen Real und Atletico Madrid mit Pfiffen und Buhrufen gestört. Auch der frühere Weltmeister Toni Kroos wurde bei seiner Einwechslung ausgepfiffen.

«Hat Spass gemacht heute, wunderbares Publikum», schrieb Kroos später in sarkastischem Ton beim Kurznachrichtendienst X. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Bei der Schweigeminute in Riad erschien ein Bild des Kaisers auf einer Anzeigetafel, das ihn jubelnd im deutschen Trikot mit Captain-Binde zeigt, dazu wurden seine Lebensdaten und eine Trauerschleife eingeblendet.

Über die Gründe für die Pfiffe kann nur gemutmasst werden. Kroos hatte sich im letzten Jahr kritisch zu den zahlreichen Wechseln von Fussball-Stars nach Saudi-Arabien geäussert. Er betonte, dass die Menschenrechtslage in dem Land das sei, was ihn von so einem Wechsel abhalten würde. Die Pfiffe während der Schweigeminute könnten damit zusammenhängen, dass die deutsche Nationalmannschaft an der WM 2022 in Katar mit ihrer «Mund-zu-Geste» stumm dagegen protestiert hatte, dass die Fifa den Equipen das Tragen der «One Love»-Binde untersagt hatte.

Der spanische Supercup wird bereits zum vierten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen, wo 2034 voraussichtlich auch die WM stattfinden wird. Real setzte sich gegen Atletico mit 5:3 in der Verlängerung durch und trifft im Final auf den Sieger des Duells zwischen Barcelona und CA Osasuna.