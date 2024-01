Legende: Trifft im Fallen Robert Lewandowski (rechts). IMAGO / Agencia EFE

Supercup: Barcelona schlägt Osasuna

Einen Tag nach Real Madrid hat auch der FC Barcelona den Einzug in den Final des spanischen Supercups geschafft. Die Katalanen taten sich im saudi-arabischen Riad gegen Osasuna lange schwer. Ein Treffer von Robert Lewandowski in der 59. Minute brach dann allerdings den Bann. In der Schlussphase drückte Osasuna auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit machte Youngster Lamine Yamal mit dem 2:0 alles klar. Der Final des Supercups findet am Sonntagabend statt.

Coppa Italia: Juve im Halbfinal

Juventus Turin hat problemlos den Einzug in den Halbfinal des italienischen Cups geschafft. Beim 4:0-Heimsieg über Frosinone war Arkadiusz Milik die überragende Figur. Der Pole erzielte die ersten drei Treffer der Turiner, ein viertes Tor des Stürmers wurde wegen Abseits aberkannt. Im Halbfinal der Coppa kommt es damit zu den Partien Juventus – Lazio Rom und Fiorentina – Atalanta Bergamo.