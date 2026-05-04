Legende: Fehlt seinem Team für drei Spiele Allan Arigoni (r.). Pius Koller/freshfocus

Arigoni für drei Spiele gesperrt

Die Grasshoppers müssen den Abschluss der Relegation Group ohne Allan Arigoni bestreiten. Der Aussenverteidiger wird wegen seiner roten Karte vom Sonntag für drei Spiele gesperrt. Der 27-Jährige wurde im Spiel gegen Servette (0:2) nach einem groben Einsteigen vom Platz gestellt. Die Liga wertete dies als «grobes Foulspiel mit erhöhter Gefährdung». Bei einer allfälligen Barrage wäre Arigoni wieder spielberechtigt.

ZSKA Moskau entlässt Celestini

Fabio Celestini ist nicht länger Trainer des ZSKA Moskau. Dies gab der russische Klub am Montag bekannt. Der 50-Jährige hatte im vergangenen Sommer den FC Basel nach dem Gewinn des Doubles verlassen. Mit ZSKA lag Celestini zwei Runden vor Ende der Saison nur auf Rang sechs.

Mall verlässt Servette

Joël Mall sucht nach der laufenden Saison eine neue Herausforderung. Der 35-jährige Nationalgoalie Zyperns verlässt Servette nach 3 Spielzeiten und bisher insgesamt 92 Pflichtspielen. Dies gaben die Genfer bekant. Mit den «Grenat» gewann Mall 2024 den Cuptitel.

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