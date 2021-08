Legende: Dürfen sie bald über den Einzug in die Gruppenphase jubeln? Die Frauen von Servette Chênois. Keystone

Servette Chênois duelliert sich mit Glasgow City

Die Frauen von Servette Chênois messen sich in der 2. Runde der Women's Champions League mit dem schottischen Rekordmeister Glasgow City. Sie kämpfen dabei in zwei Spielen um einen der letzten 12 Plätze, der zur Teilnahme an der Gruppenphase berechtigt. Das Hinspiel findet am 31.8/1.9 zuerst in Genf und eine Woche später (8.9/9.9) in der grössten Stadt Schottlands statt.