Legende: Findet heuer vorerst nicht statt Die Swiss Football Night, hier vom Januar 2025. Freshfocus/Claudio De Capitani

Fussball-Gala wegen Brandkatastrophe abgesagt

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) haben gemeinsam entschieden, die am nächsten Montag geplante Swiss Football Night in Bern aufgrund der tragischen Brandkatastrophe in Crans-Montana abzusagen. «In Anbetracht der Ereignisse und aus Respekt gegenüber den Betroffenen, ihren Angehörigen sowie den Einsatzkräften ist die Durchführung der Veranstaltung nicht angebracht», steht in einer Mitteilung geschrieben. Ob die Swiss Football Night zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird oder nicht, ist offen.

Resultate