Legende: Lief 10 Mal für das Schweizer Nationalteam auf Seraina Friedli. Freshfocus/Toto Marti

Nati-Goalie Friedli zieht einen Schlussstrich

Die zehnfache Schweizer Internationale Seraina Friedli beendet ihre Karriere per sofort. Die 30-jährige Torhüterin begründete den Entscheid mit der nicht mehr so stark vorhandenen Leidenschaft. Sie wolle sich beruflich neu orientieren. Friedli gewann mit dem FC Zürich sechsmal die Meisterschaft und viermal den Cup. Erst auf diese Saison hin wechselte sie nach Belgien zu Anderlecht. In der Nationalmannschaft musste die Engadinerin hinter Gaëlle Thalmann anstehen. Bei den Europameisterschaften 2017 und 2022 sowie der Weltmeisterschaft in diesem Jahr gehörte sie zum Schweizer Kader.

FCZ muss erneut auf Daprela verzichten

Fabio Daprela wird dem FCZ rund vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger zog sich im Spiel gegen seinen Ex-Klub Lugano (3:0) am Sonntag einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu und musste ausgewechselt werden. Der 32-Jährige hatte bereits im Spiel davor gegen Servette verletzt passen müssen.