Legende: Einsatz für das Spielerwohl Die Fifa ergreift Massnahmen. imago images/Avalon.red

Der Weltfussballverband hat einen Sonderfonds eingerichtet. Für die Jahre 2026 bis 2029 stellt die Fifa 20 Millionen Dollar zur Verfügung.

Die Einzelheiten für die neue Geldquelle wollen die Verantwortlichen in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festlegen. Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler wegen finanziellen Problemen ihrer Arbeitgeber auf ihren Lohn verzichten müssen.

Bessere Bedingungen für Spieler

Bei einem Treffen in Rabat in Marokko, an dem auch 30 Spielergewerkschaften von 5 Kontinenten teilnahmen, ging es zudem um Massnahmen zur Verbesserung von Spielerwohl und Arbeitsbedingungen. In diesem Zusammenhang sollen Mindest-Standards gelten.

So wurde unter anderem bestätigt, dass mindestens 72 Stunden Regenerationszeit zwischen zwei Spielen sowie mindestens 21 Tage Pause zwischen zwei Saisons liegen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens beschlossen überdies die künftige Mitwirkung von Spielergewerkschaftsvertretern in Fifa-Ausschüssen.