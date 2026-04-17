Die wegen der Brandkatastrophe von Crans-Montana abgesagte Swiss Football Night wird nicht nachgeholt. Die Gewinner stehen fest.

Legende: Wurde bereits an den Sports Awards ausgezeichnet Géraldine Reuteler. Freshfocus/Nico Ilic

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) haben entschieden, die nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana am 12. Januar 2026 abgesagte Swiss Football Night in Anbetracht des dichten Terminkalenders vor der WM ganz ausfallen zu lassen. Ausgezeichnet wurden:

«Female National Player»: Géraldine Reuteler

Die 26-jährige Nidwaldnerin war an der Heim-EURO in allen drei Gruppenspielen «Player of the Match». Die Frankfurterin erzielte in 4 Partien 1 Tor und 1 Assist.

«Male National Player»: Granit Xhaka

Der Nati-Captain kommt bereits zum 4. Mal in Folge in die Kränze. Xhaka (33) führte die Schweiz zur sechsten WM-Teilnahme in Folge.

Weitere Ehrungen gingen an Johan Manzambi (National Youngster Male), Leila Wandeler (National Youngster Female), Xherdan Shaqiri (Super League Player), Iman Beney (Women's Super League) und Valon Fazliu (Challenge League Player). Einen Preis erhielten auch der FC Concordia Lausanne (Spirit of Football Award) und der SC Nebikon (Fairplay Trophy).