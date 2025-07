Mit der Übertragung der Partie YB–Servette in der ersten Runde der Super League startet SRF am Samstag in die Fussballsaison. Dank Livespielen von Schweizer Cup bis Champions League, von Women’s Super League bis Fussball-WM kommt das Publikum bei SRF in den Genuss von über 250 Livespielen.

Legende: Fussball ... ... ist bei SRF Trumpf. SRF

Während an der UEFA Women’s EURO 2025 noch um den Titel gekämpft wird, startet die Super League der Männer nächstes Wochenende bereits in die neue Spielzeit. SRF wird in der Saison 2025/26 wiederum in jeder der 38 Runden ein Spiel live und frei empfangbar ausstrahlen – in der Regel am Samstagabend um 20:30 Uhr.

Zum Auftakt wird am 26. Juli 2025 die Partie des BSC Young Boys gegen Servette FC gezeigt. Samstags, im Anschluss an die Liveübertragung, sowie sonntags, nach dem «Sportpanorama» um 19:00 Uhr, strahlt SRF zudem das Magazin «Super League Highlights» mit allen Spielen und allen Toren der höchsten Schweizer Liga aus.

Innerhalb der Sendungen wird auch über die aktuellen Spiele der Women’s Super League und der Challenge League sowie – mit einem Fokus auf Schweizer Akteurinnen und Akteure – Höhepunkte in den europäischen Topligen berichtet.

Mit besonderem Schweizer Fokus: 38 Livespiele im Europacup

In den europäischen Klubwettbewerben wird SRF auch in der kommenden Saison jeweils mittwochs ein Spiel der Champions League und donnerstags ein Spiel der Europa League oder Conference League ausstrahlen.

Insgesamt sind inklusive der drei Endspiele 38 Europacup-Partien bei SRF live im TV und Web-Livestream zu sehen. Die Partien der «Königsklasse» werden zusätzlich auch auf Youtube gestreamt. Im Fokus der Berichterstattung stehen die Schweizer Teams. Spielt ein Schweizer Vertreter an einem Mittwoch in der Champions League, wird unabhängig der Anspielzeit diese Partie live übertragen. Ansonsten startet das Livespiel um 21:00 Uhr. Und der Donnerstag wird durch die Teilnahme mindestens des BSC Young Boys sowieso regelmässig zum «Schweizer Abend».

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 23:00 Uhr folgt schliesslich jeweils die Highlight-Sendung mit allen Spielen und Toren der Champions League sowie den Höhepunkten aus der Europa League und Conference League. Die Zusammenfassungen stehen anschliessend auch auf den SRF-Onlineplattformen sowie dem Youtube-Kanal von SRF Sport zur Verfügung.

Einzelne Schweizer Teams starten diese Woche bereits in die Qualifikation für die europäischen Klubwettbewerbe. SRF legt den Fokus auf YB und den FC Basel. Mindestens das Heimspiel der Berner in den Europa-League-Playoffs sowie jenes Spiel der Basler in den Playoffs zur Champions League, das am Mittwoch ausgetragen wird, wird SRF live übertragen.

Die Partien von Servette FC, dem FC Lugano und Lausanne-Sport werden grundsätzlich regional ausgestrahlt und können bei RTS respektive RSI verfolgt werden. In dieser Übersicht werden die Übertragungen der Qualispiele laufend ergänzt.

Alle 104 Partien der Fussball-WM 2026 live bei SRF

Teil des SRF-Fussballprogramms sind des Weiteren wiederum der Schweizer Cup sowie mindestens zehn Livespiele der Women’s Super League, die am 20. August 2025 startet.

Im Fokus stehen schliesslich weiterhin die Nationalteams. Die Männer bestreiten im Herbst die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 – alle Spiele werden live in die Deutschschweizer Haushalte übertragen. Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ab dem 11. Juni 2026 mit insgesamt 104 Partien wird ebenfalls lückenlos bei SRF zu sehen sein. Die Frauen starten derweil im kommenden Februar in die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Auch diese Kampagne wird SRF eng und durchgehend live begleiten.

Umrahmt werden die Fussball-Abende von Annette Fetscherin, Rainer Maria Salzgeber, Paddy Kälin, Mevion Heim, Jeff Baltermia und Lukas Studer. Unterstützt werden die Moderierenden von einem Expertenseptett um Diego Benaglio, Martina Moser, Rachel Rinast, Marc Schneider, Fabian Lustenberger, Beni Huggel sowie neu Fabian Frei. Letzterer wird sich im Online-Format «Alles erlebt, ausser …» zudem regelmässig Herausforderungen stellen, an denen er während seiner aktiven Karriere gescheitert war.