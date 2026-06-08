Legende: Sorgen für Privatsphäre Spieler und Staff-Mitglieder schirmen Christian Eriksen ab. Imago/Gonzales Photo

Teamarzt Morten Boesen berichtete am Montag in einer Mitteilung des dänischen Fussballverbandes: «Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen, und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und guter Dinge. Es wird erwartet, dass er schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden kann und nach Hause zurückkehrt.»

Boesen erklärte zudem, er sei sich relativ sicher, dass Eriksens Herzschrittmacher einen Impuls abgegeben habe. Der 34-Jährige sei jedoch schnell wieder zu sich gekommen und habe sogar darum gebeten, selbst vom Spielfeld zum Krankenwagen zu gehen.

Untersuchungen in Odense

Der Wolfsburg-Profi war am Sonntag während des Länderspiels gegen die Ukraine in Odense in der 65. Minute kollabiert. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Eriksen wurde anschliessend im Universitätsklinikum Odense untersucht, «um herauszufinden, was den Vorfall verursacht hat», so Boesen.

Eriksen hatte 2021 im EM-Spiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und wurde wiederbelebt. Ihm wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt.