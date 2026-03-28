Kanada, im Sommer der 3. Schweizer WM-Gegner, hat in einem Testspiel gegen Island 2:2 gespielt.

Legende: Orri Oskarssons 2. Streich Der Isländer trifft in Toronto zum 2:0. Imago/Zuma Press

Wie die Schweizer Nati bereitet sich auch Kanada dieser Tage auf die WM im Sommer vor. Der Co-Gastgeber ist am 24. Juni in Vancouver der letzte Gruppengegner der Equipe von Coach Murat Yakain. In Toronto massen sich die «Ahornblätter» am Samstag mit der Nationalmannschaft von Island und spielten 2:2.

Am Ende wies die Statistik 15:4 Torschüsse zugunsten Kanadas auf. Gleichwohl lagen die Gastgeber, die ohne den verletzten Bayern-Star Alphonso Davies antraten, nach 21 Minuten 0:2 hinten. Orri Oskarsson, der Stürmer von Real Sociedad San Sebastian, hatte zweimal getroffen. Dem 1. Treffer war ein katastrophaler Rückpass von Verteidiger Kamal Miller vorausgegangen.

Zwei Penaltytore für Kanada

Kanada blieb auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend – und wurde belohnt. In der 67. und 75. Minute durfte Jonathan Miller zum Penalty antreten und verwandelte zweimal sicher. Nach dem Platzverweis gegen Tajon Buchanan (80./Ellbogenschlag) kam Island etwas besser in die Partie.

Die nächste Testpartie trägt Kanada am 1. April gegen Tunesien aus. Spielort ist erneut Toronto.

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