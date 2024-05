In der Premier League ist Manchester United aktuell nur noch die achtstärkste Kraft. Im «Theatre of Dreams» spielt sich ein regelrechter Albtraum ab.

Legende: Wohin des Weges? Aus den Manchester-United-Spielern Alejandro Garnacho (links) und Diogo Dalot spricht die Leere. Keystone/AP Photo/Ian Walton

Die Durststrecke, die die «Red Devils» in einer für sie komplett missglückten Saison durchlaufen, lässt sich am besten an folgenden Fakten festmachen. Die Tragweite des Tiefs ist gleichermassen epochal wie alarmierend:

Als aktuell Tabellen-Achter droht Manchester United die schlechteste Platzierung seit 1992 und somit seit der Gründung der Premier League. Zur Erinnerung: Die Vorsaison schloss man noch auf Position 3 ab. Den letzten von 20 Meistertiteln gab's 2013 zu bejubeln.

Erstmals seit 34 Jahren könnten die «Red Devils» in der kommenden Saison nicht mehr im europäischen Geschäft mitmischen.

In der Meisterschaft steht das Team bei 13 Pleiten – auch dies ein eigener Negativrekord seit Einführung der Premier League. In den letzten 7 Partien resultierte gerade einmal ein einziger «Dreier», am 24. April ein 4:2 zuhause gegen das Schlusslicht und bereits als Absteiger feststehende Sheffield.

Seit Montagabend ist die Tordifferenz in den negativen Wert gesunken – auf minus 3.

– auf minus 3. In sämtlichen Bewerben 2023/24 resultierten bereits 81 Gegentore, es ist dies die mieseste Bilanz seit 1976/77.

Am Montag zum Abschluss der 36. Runde machte es den Eindruck, als wäre ManUnited beim 0:4 in London von Crystal Palace in Einzelteile zerlegt worden. Vorne wie hinten funktionierte einfach nichts. Hinterher gab der frühere Mittelfeldspieler Paul Scholes gegenüber Premier League Productions folgende Einschätzung ab: «Es fühlt sich an, als wäre der finale Nagel in den Sarg gerammt worden.»

Übersteht Coach Ten Haag den Orkan?

Es bleiben 4 Spiele bis zur Sommerpause. Die aktuell grösste Chance auf europäischen Fussball im kommenden Herbst bietet der FA-Cupfinal vom 25. Mai im Derby gegen Manchester City. Allerdings gingen die beiden Saison-Duelle mit 0:3 und 1:3 verloren. Ein Turnaround würde die Eintrittskarte in die Europa League bedeuten.

In der Meisterschaft dagegen liegt man nicht einmal mehr auf Conference-League-Kurs, und das Schlusspensum kündigt sich happig an: Arsenal (1./h), Newcastle United (6./h) sowie Brighton (11./a).

Normalerweise ist es schwer, uns zu schlagen. Heute waren wir leicht zu schlagen.

Viele Experten auf der Insel können sich längst nicht mehr vorstellen, dass Manchester United mit Erik ten Haag in diesen Überlebenskampf steigt. Der 54-jährige Niederländer wirkt in seiner 2. Saison. So etwa fordert Experte Michael Owen den radikalen Schnitt per sofort.

Und wie sieht es der angezählte Coach selbst? «Normalerweise ist es schwer, uns zu schlagen. Heute waren wir leicht zu schlagen», musste sich Ten Haag am Montagabend eingestehen. Sein Strohhalm: Die Spieler hätten ihn nicht im Stich gelassen, deshalb werde er die Energie aufbringen, um den nächsten Match vorzubereiten.