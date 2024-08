Der terminal kranke Sven-Göran Eriksson wendet sich wohl zum letzten Mal an die Öffentlichkeit.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Eriksson verabschiedet sich Anfang Juni bei Degerfors IF, wo er 1976 als Assistent begann. imago images/TT

Der 76-jährigen Trainer-Legende bleibt nicht mehr viel Zeit. Deshalb begab sich Sven-Göran Eriksson nach der Bauchspeicheldrüsenkrebs-Diagnose im Januar auf Abschiedstournee. Er besuchte ehemalige Stationen und erfüllte sich im März noch den Traum, einmal Liverpool zu trainieren.

Eriksson und die Gedanken an den Tod

In einer am Freitag erscheinenden Doku auf Amazon Prime verabschiedet sich der ehemalige Coach der englischen Nationalmannschaft (2001 bis 2006) nun von Fans und Wegbegleitern.

«Ich glaube, wir alle haben Angst vor dem Tag, an dem es vorbei ist, wenn wir sterben. Aber im Leben geht es auch um den Tod. Man muss lernen, ihn zu akzeptieren, so wie er ist», sinniert Eriksson. Am Ende bedankt er sich mit den Worten: «Vielen Dank für alles. Trainer, Spieler, Zuschauer: Es war fantastisch. Passen Sie auf sich auf und kümmern Sie sich um Ihr Leben. Und leben Sie es. Tschüss.»

01:01 Video Archiv: Eriksson erfüllt sich Traum und trainiert Liverpool Aus Sport-Clip vom 24.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Eriksson trainierte Spitzenklubs wie Manchester City, Lazio Rom, AS Roma, Benfica Lissabon und war in den letzten sieben Jahren seiner Karriere in Asien engagiert.