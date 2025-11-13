Luigi Pisino spricht nicht gerne von Druck oder Stress. Er möchte die Gefühle, die auf seine Mannschaft und ihn einwirken, positiv benennen. «Es ist viel eher Energie. Oder auch Lust», so der U17-Coach vor dem WM-Sechzehntelfinal in Katar gegen Ägypten.

Die Resilienz, die seine Equipe in den bisherigen drei Gruppenspielen an den Tag legte, kommt nicht von ungefähr: «Wir haben eine Wettkampfmannschaft», sagt der 40-Jährige an der Online-Medienkonferenz vor dem Auftakt in die K.o.-Phase mit felsenfester Überzeugung. «Wir sind besser, wenn es um etwas geht als in Freundschaftsspielen.»

«Jetzt ist jedes Spiel ein Final»

Dem Kräftemessen mit dem Team vom Nil blickt Pisino zuversichtlich entgegen, auch wenn er warnt: «Es wird anders als in der Gruppenphase. Jetzt ist jedes Spiel wie ein Final.» Kommt noch hinzu, dass er Ägypten als Mannschaft mit «sehr guter Mentalität» und auch als «physisch stark» bezeichnet.

Allgemein bezeichnet er die bisherige Kampagne als «wunderschöne Erfahrung. In der Gruppenphase haben wir gegen drei Teams gespielt, die total unterschiedliche Spielstile hatten – sowohl mental als auch taktisch. Und jetzt kommt wieder eine Mannschaft, die sich von den bisherigen Gegnern unterscheidet.»

Pisino lässt sich nicht in die Karten blicken

Eine Veränderung erfährt auch die Schweiz, und zwar in der Startformation. Théodore Pizarro verletzte sich zum Abschluss der Vorrunde gegen Mexiko so schwer am rechten Knöchel, dass er am Persischen Golf nicht mehr zum Einsatz kommt. «Es ist sehr schade für ihn», so Pisino. Wer ihn im Nati-Tor vertritt, will der Trainer allerdings nicht verraten. «Nach dem Spiel können wir darüber sprechen, aber vorher nicht.»

Unabhängig davon, wer zwischen den Pfosten stehen wird, brennen im knapp 30 Grad warmen Doha alle Schweizer Junioren auf den Anpfiff am Freitag um 14:00 Uhr MEZ (hier live im RSI-Stream zu verfolgen). «Wir freuen uns», so Pisino – von Druck und Stress wahrlich keine Spur.