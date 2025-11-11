Nach seiner Verletzung im 3. Gruppenspiel gegen Mexiko ist klar: Für Théodore Pizarro ist die U17-WM in Katar vorbei.

Pizarro fällt aus – wer soll nun das Nati-Tor hüten?

Legende: Verpasst den Rest der U17-WM verletzt Théodore Pizarro. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Die Schweizer U17-Auswahl muss an der Junioren-WM in Doha (Katar) für die K.o.-Phase einen neuen Stamm-Goalie suchen. Théodore Pizarro (SC Freiburg) verletzte sich am Montag im letzten Vorrundenspiel am rechten Knöchel und fällt für den Rest der U17-WM aus.

Das teilte der Fussballverband (SFV) mit. Wer an Stelle von Pizarro im Sechzehntelfinal (frühestens am Freitag) im Schweizer Tor stehen wird, ist noch unklar.

Steimer nachnominiert

Am Montag gegen Mexiko hütete Stürmer Nevio Scherrer (St. Gallen) in der Schlussphase das Tor, weil die Schweizer das Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatten. Mit Noah Brogli (Winterthur) und Kader Lionel Cherif (Young Boys) figurieren zwei weitere Torhüter im WM-Kader. Ausserdem wurde Celestin Steimer (Servette), ein dritter Goalie, nachnominiert.