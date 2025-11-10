Die Schweizer U17-Nati hat an der WM in Katar den zweiten Sieg gefeiert. Im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Mexiko setzte sich das Team von Luigi Pisino mit 3:1 durch. Mladen Mijajlovic, der bei der U19 des SC Freiburg spielt, traf doppelt.

Nach einem frühen Doppelschlag (17. und 20./Eigentor) vermochten die Mexikaner nach knapp einer Stunde zu verkürzen. Mijajlovic, der bereits das 1:0 erzielt hatte, stellte den Zwei-Tore-Vorsprung im direkten Gegenzug aber wieder her. Den Schweizern hatte sich schon nach 10 Minuten die Möglichkeit auf den Führungstreffer geboten, Nico Lazri setzte einen Foulpenalty aber an den rechten Pfosten.

Gegner noch unbekannt – Goalie Pizarro fraglich

Das Ticket für die K.o.-Phase, die am Freitag mit den Sechzehntelfinals beginnt, hatten die Schweizer bereits vor dem Duell mit Mexiko in der Tasche. Mit den bisherigen 4 Punkten hätte man sicher zu den besten Gruppendritten gehört, nun kommt die Schweiz als Gruppensieger weiter. Auf wen die U17-Nati im Sechzehntelfinal trifft, klärt sich erst nach Abschluss des letzten Spieltags am frühen Dienstagabend.

Ob Theodore Pizarro im nächsten Spiel mittun kann, ist Stand jetzt fraglich. Der Schweizer Goalie, Teamkollege von Mijajlovic bei Freiburg, verletzte sich in der Schlussphase am Fuss und musste mit der Bahre vom Platz gebracht werden. Weil die Schweizer ihr Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, streifte sich Nevio Scherrer für die letzten Minuten die Goalie-Handschuhe über. In der 8. Minute der Nachspielzeit konnte er sich mit einem parierten Kopfball auszeichnen.