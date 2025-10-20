Die marokkanische U20-Nationalmannschaft gewinnt den Final mit 2:0 und ist erstmals Weltmeister.

Legende: Doppeltorschütze Yassir Zabiri, der auf Klubebene in Portugal engagiert ist. Keystone/AP/Andre Penner

Marokko sorgte am Sonntag in Chile für eine Überraschung: Die Nordafrikaner krönten sich dank eines 2:0-Sieges gegen den Favoriten Argentinien in Santiago zum ersten Mal zum U20-Weltmeister. Stürmer Yassir Zabiri erzielte in der 12. und 29. Minute beide Tore für seine Mannschaft und sicherte ihr vor rund 43'000 Zuschauern den Pokal.

Argentiniens Warten geht weiter

Der Erfolg des Turnierdebütanten ist der zweite einer afrikanischen Mannschaft bei der U20-WM nach jenem von Ghana 2009 und der nächste Coup des Königreichs nach Platz 4 bei der WM 2022 in Katar sowie Bronze bei Olympia in Paris 2024. Im Jahr 2030 wird Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal die WM ausrichten.

Argentinien auf der anderen Seite hat an 18 der 24 Ausgaben der U20-Weltmeisterschaft teilgenommen und ist mit 6 Titeln das erfolgreichste Land. Die Südamerikaner haben das Turnier seit der Ausgabe 2007 in Kanada jedoch nicht mehr gewonnen.