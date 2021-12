Legende: Leiden für die Fussball-Liebe 1000 Anhänger von Atletico Mineiro liessen sich ein Tattoo stechen. Getty Images

Der Klub aus Belo Horizonte spendierte seinen Anhängern Meister-Tattoos, um den historischen Erfolg zu verewigen. Hunderte Fans standen trotz Regens am Tag der ungewöhnlichen Aktion an, um sich im derzeit im Bau befindlichen neuen Stadion eines von 4 Motiven stechen zu lassen.

Für das Rendezvous hatte Atletico Mineiro 30 Tattoo-Künstler engagiert. Insgesamt wurden 1000 Tattoos gestochen, interessierte Fans sollten im Gegenzug eine Essensspende für Bedürftige leisten.

Das Tattoo-Angebot stiess auf Anklang

Angeführt von Altstar Hulk hatte Atletico Mineiro seine zweite Meisterschaft in der vergangenen Woche mit einem 3:2 über Bahia errungen. Der erste und bislang einzige Titel in der brasilianischen Serie A glückte 1971. Ein halbes Jahrhundert später ist es wieder so weit – und mit den Spielern steht die ganze Anhängerschaft Kopf.