Der PSG-Verteidiger und Captain der marokkanischen Nationalmannschaft setzt sich bei der Wahl vor Mohamed Salah durch.

Legende: Erhielt den Lohn für eine starke Saison Achraf Hakimi. Keystone/AP/MOSA'AB ELSHAMY

Achraf Hakimi ist erstmals als afrikanischer Fussballer des Jahres ausgezeichnet worden. Mit Paris St-Germain hatte der Rechtsverteidiger in der letzten Saison erstmals die Champions League gewonnen. Die Trophäe wird vom afrikanischen Fussballverband CAF verliehen.

Hakimi, Sechster beim Ballon d'Or, setzte sich bei der Wahl vor dem ägyptischen Stürmer Mohamed Salah von Liverpool, bester afrikanischer Spieler 2017 und 2018, und dem Nigerianer Victor Osimhen, Sieger 2023, durch. Im Jahr 2024 wurde der Nigerianer Ademola Lookman von Atalanta Bergamo gekrönt. Hakimi war 2023 und 2024 Finalist gewesen.

«Es ist mir eine grosse Ehre, heute hier zu sein, und ich bin stolz darauf, eine so prestigeträchtige Trophäe zu gewinnen», sagte er. Der 27-Jährige, der derzeit wegen einer Knöchelverletzung pausieren muss, hofft, bis zum Start des Afrika-Cups am 21. Dezember wieder fit zu sein, um Gastgeber Marokko anzuführen.