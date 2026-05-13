In der Erfolgsserie «Ted Lasso» spielt Cristo Fernandez einen Fussballprofi, nun wird er tatsächlich einer.

Legende: Darf seinen zweiten Traum ausleben Schauspieler und Fussballer Cristo Fernandez. Keystone/Etienne Laurent

Der 35-jährige Cristo Fernandez hat einen Vertrag beim US-Zweitligisten El Paso Locomotive unterschrieben. «Egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum vom Profifussball hat mein Herz nie wirklich verlassen», wurde der Mexikaner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

In der Comedyserie «Ted Lasso» spielt Fernandez den Stürmer Dani Rojas – eine Position, die er auch bei dem Team aus dem Bundesstaat Texas einnehmen wird. Als Jugendlicher hatte Fernandez in seiner Heimatstadt Guadalajara Fussball gespielt, den Sport aber im Alter von 15 Jahren aufgrund einer Knieverletzung aufgegeben.

«Cristo ist eine grossartige Verstärkung für unseren Kader», sagte Locomotive-Cheftrainer Junior Gonzalez über den Neuzugang, der zwei Monate lang mit der Mannschaft trainiert hatte. El Paso hatte in der vergangenen Saison die Playoffs der USL Championship erreicht, ein Aufstieg in die MLS ist nicht möglich.