Auf der offiziellen Wiederverkaufsseite der Fifa werden WM-Finaltickets zu unvorstellbaren Preisen angeboten.

Legende: Hier findet der Final der WM statt Das MetLife Stadion in der Nähe von New York. imago images/Anadolu Agency

Die grenzenlose Wiederverkaufspolitik der Fifa sorgt bei Tickets der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko für wahnwitzige Auswüchse.

Am Donnerstag (Ortszeit) standen vier Eintrittskarten für das Endspiel im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks zum Preis von jeweils 2'299'998,85 US-Dollar zum Verkauf – das entspricht rund 1,8 Millionen Franken pro Ticket.

Keine VIP-Tickets

Der Original-Preis für die vier Tickets betrug jeweils 8860 Dollar. Eingestellt waren sie für einen Basispreis von 1'999'999 Dollar, dazu kommen 15 Prozent Gebühren der Fifa in Höhe von 299'999,85 Dollar. Die Tickets sind in der viertletzten Reihe von Block 124, einem Block im Unterrang seitlich versetzt hinter dem Tor.

Der Weltverband lässt Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Verkäufer und Käufer müssen jeweils 15 Prozent Gebühren an die Fifa bezahlen. Sollten die vier Karten also zum aufgerufenen Preis einen neuen Besitzer finden, verdient die Fifa daran gut mit.