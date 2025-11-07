Legende: Kreuzen die Klingen als Trainer Lars Bender (links) mit Bruder Sven. imago images/Ulrich Wagner

«Generell nervt uns die Zwillingsgeschichte, auch wenn sie für viele Medien ein schönes Thema ist», sagte Lars Bender einst. In Leverkusen beendeten die beiden 2021 – wie sollte es auch anders sein – im Alter von 32 Jahren gemeinsam ihre Profikarriere.

Es ist in der Tat ein schönes Thema – denn nun duellieren sich die eineiigen Zwillinge in der Regionalliga Bayern als Konkurrenten: Lars als Trainer des SV Wacker Burghausen, Sven als Coach der SpVgg Unterhaching. Beide Klubs streben die Rückkehr in die 3. Liga an.

Ohne besonderen Ehrgeiz

Die beiden Ex-Nationalspieler wollen daraus kein grosses Ding machen. «Jetzt kreuzen sich unsere Wege eben im Trainerwesen nochmals und wir spielen plötzlich erneut gegeneinander, wie es der Zufall will. Das ist schon wirklich eine charmante Geschichte, ohne dass ein besonderer Wettbewerbs-Ehrgeiz entstehen wird», betonte Lars Bender in der Passauer Neuen Presse.

Dieses «ich möchte der Bessere sein» – dies habe es «bereits während unserer aktiven Karrieren nicht gegeben», ergänzte Lars, der «Ältere», entschieden.