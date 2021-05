Nach fast 3 Monaten Verletzungspause feiert Nati-Verteidiger Fabian Schär ein unglückliches Comeback in der Premier League.

Legende: Das Foul, welches zum Platzverweis führte Schär grätscht Arsenals Martinelli von hinten in die Beine. imago images

Als Fabian Schär in der 72. Minute eingewechselt wurde, lag Newcastle im heimischen St. James' Park gegen Arsenal bereits 0:2 zurück. Der Nationalspieler musste jedoch vorzeitig unter die Dusche. In der 90. Minute sah der 29-Jährige nach einem groben Foul an Arsenals Gabriel Martinelli die rote Karte. Schär, der 11 Wochen nach einer Bänderverletzung bereits wieder auflaufen konnte, wird damit mindestens für eine Partie gesperrt.

Wenige Wochen vor dem EURO-Start dürfte sich Nationalcoach Vladimir Petkovic dennoch über die Rückkehr des Verteidigers freuen. Bei Arsenal spielte Nati-Captain Granit Xhaka erneut als Linksverteidiger durch.

Bale-Hattrick bei Tottenham-Sieg

Newcastle belegt 4 Runden vor Saisonschluss den 17. Platz. Die «Magpies» dürften den Klassenerhalt jedoch kaum mehr verspielen. Der Vorsprung auf Rang 18 (Fulham) beträgt 9 Punkte.

Im Abendspiel setzte sich Tottenham gegen Sheffield United locker mit 4:0 durch. Gareth Bale traf dabei gleich dreifach (36./61./69.), Heung-min Son (77.) markierte den Schlusspunkt.

