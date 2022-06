In den Aufstiegsplayoffs gelingt Excelsior eine dramatische Wende – der Lohn ist die Rückkehr in die Eredivisie.

Legende: Riesige Aufstiegsfreude Excelsior kehrt nach dreijähriger Absenz in die höchste niederländische Liga zurück. imago images/Pro Shots

Es sah gar nicht gut aus für Excelsior Rotterdam: Im Rückspiel des Auf-/Abstiegsplayoff-Finals (Hinspiel 1:1) stand es bis zur 78. Minute 3:0 für Gegner Den Haag. Auch in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte schien Den Haag souverän auf Kurs Richtung Eredivisie.

Doch Excelsior schaffte in der 93. Minute noch den Ausgleich – notabene, obwohl die Rotterdamer nur eine Minute zuvor nach einem Platzverweis ebenfalls nur noch zu zehnt waren. In der Verlängerung ging Den Haag noch einmal in Führung, doch Redouan El Yaakoubi gelang in der 108. Minute das 4:4. Das Penaltyschiessen musste entscheiden, und nach 18 Schützen stand Excelsior doch noch als Aufsteiger fest.

Excelsior als Aufstiegsexperte

Es ist bereits das 5. Mal in diesem Jahrtausend, dass das Team aus der Hafenstadt den Sprung zurück ins niederländische Oberhaus schafft. In der Eredivisie wird neben Feyenoord und Sparta also wieder ein 3. Team aus Rotterdam spielen. Der Freudentaumel wurde wie in Saint-Etienne durch auf den Platz stürmende Anhänger Den Haags getrübt, die mit Bengalos hantierten.