Die «Skyblues» gewinnen in ihrer 4. Finalteilnahme unter Pep Guardiola zum 2. Mal den FA Cup. Dank eines Traumtors.

Legende: Gleichermassen schön und wichtig Antoine Semenyo entscheidet per Hacke den FA-Cup-Final. IMAGO / News Licensing

Manchester City hat dank einem 1:0-Finalsieg zum 8. Mal den FA Cup gewonnen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Antoine Semenyo auf kunstvolle Weise in der 72. Minute: Nach einem Pass von Erling Haaland lenkte der 26-jährige Ghanaer den Ball per Hacke ins Tor.

Für City ist es der zweite Titel in dieser Saison, nachdem das Team zuvor schon den Ligacup mit einem 2:0 gegen Arsenal gewonnen hatte. Auch das Triple ist weiterhin möglich: In der Liga liegt Manchester City zwei Runden vor Schluss nur zwei Punkte hinter Arsenal.

Während Chelsea die Chance verpasste, eine verkorkste Saison versöhnlich abzuschliessen, revanchierte sich City für die Finalniederlagen der beiden vergangenen Jahre. 2024 verlor Manchester City gegen den Stadtrivalen Manchester United, im Jahr danach überraschend gegen Crystal Palace.

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