Ribéry schiesst Bayern näher an Dortmund heran

Die Bayern haben bislang in der Allianz Arena nicht restlos überzeugt. Aus den ersten 7 Heimspielen resultierten nur 3 Siege. Im Spitzenspiel gegen Leipzig kam nun der 4. Erfolg dazu.

Die drittplatzierten Bayern taten sich beim 1:0 gegen die viertplatzierten Leipziger aber sehr schwer. Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe Franck Ribéry den Rekordmeister erlöste und bis auf 6 Punkte an Leader Dortmund (1:2 am Dienstag in Düsseldorf) heranbrachte.

In der Nachspielzeit flogen Leipzigs Stefan Ilsanker (direkt Rot) und Bayerns Renato Sanches (gelbrot) vom Platz.

Hannovers Auswärts-Misere

Im Duell der beiden kriselnden Klubs Schalke und Leverkusen setzte sich die «Werkself» in einer schwachen Partie mit 2:1 durch. Der amtierende Vizemeister aus Gelsenkirchen liegt nun nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz.

Hannover 96 hat auch nach dem 16. Spieltag nur 2 Siege auf dem Konto. In Freiburg musste sich die Equipe mit dem Schweizer Pirmin Schwegler mit einem 1:1 begnügen. Hannover hat seit über einem Jahr auf fremdem Platz nicht mehr gewonnen.