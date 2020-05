Bayern München gewinnt das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund zum Auftakt des 28. Bundesliga-Spieltags 1:0.

BVB-Goalie Roman Bürki muss beim Gegentreffer – eine herrliche Aktion von Joshua Kimmich – eine Teilschuld auf sich nehmen.

Die Münchner führen die Tabelle nun mit 7 Punkten Vorsprung auf Dortmund an.

Eine Machtdemonstration der Bayern war es am Dienstagabend in Dortmund nicht. Dem Meistertitel aber – es wäre der 8. in Folge – sind die Münchner nach dem 1:0-Auswärtssieg ein ganzes Stück näher gerückt. Satte 7 Punkte beträgt der Vorsprung des Leaders auf den BVB bei noch 6 ausstehenden Spieltagen.

Anders als in der Hinrunde, als Dortmund in München sang- und klanglos 0:4 untergegangen war, hielt das Favre-Team diesmal über weite Strecken gut dagegen. Bis in den gegnerischen Strafraum hinein schafften es die Dortmunder hingegen selten. Auch die Belagerung des Bayern-Sechzehners in den letzten 20 Minuten blieb letztlich erfolglos.

Bürki eiskalt erwischt

Zu zahlreichen Grosschancen kamen auch die Bayern nicht. Für den entscheidenden Treffer sorgte Joshua Kimmich kurz vor der Pause. Nachdem die Dortmunder den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatten, kam der Mittelfeldspieler an der Strafraumgrenze an den Ball – und versorgte diesen mit einem frechen Lupfer unter der Latte.

Roman Bürki im BVB-Tor stand einen Tick zu weit vorne. Er berührte den Ball zwar noch mit den Fingerspitzen, konnte das Tor aber nicht verhindern.

Legende: Die entscheidende Szene Roman Bürki streckt sich vergeblich. imago images

Bis zum Gegentreffer hatten die Dortmunder eine gute Vorstellung abgeliefert. Sie liessen sich von den Bayern nicht überrennen, so wie dies in den letzten Duellen oft der Fall gewesen war. Zudem zeigte sich die Bayern-Abwehr bei langen Bällen der Dortmunder immer wieder anfällig. Zu nutzen vermochte die Heim-Mannschaft dies aber nicht.

Haaland angeschlagen, Lewandowski unauffällig

Dem Spiel für einmal nicht den Stempel aufdrücken konnte Dortmunds Shootingstar Erling Haaland. Der 19-jährige Norweger feuerte nach wenigen Sekunden einen gefährlichen Schuss auf Manuel Neuers Tor ab und vergab nach knapp einer Stunde eine gute Möglichkeit, ansonsten gelang ihm nichts Zählbares.

Auch Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski lief für einmal nicht heiss. Sein Pfostentreffer in der 83. Minute war mehr eine Randnotiz, zumal Serge Gnabry wohl im Abseits gestanden wäre. Während Haaland nach 70 Minuten angeschlagen vom Platz musste, spielte Nati-Verteidiger Manuel Akanji bei Dortmund auf der linken Aussenverteidigerposition durch.