Schalke 04 macht dank eines 1:0 über Düsseldorf am drittletzten Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga fix.

Legende: Erlösung nach dem Schlusspfiff Die Schalker feiern die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga. imago images/Goal Sports Images

Schalke 04 hat vor heimischem Publikum die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. Die Mannschaft mit dem Schweizer Verteidiger Adrian Gantenbein (ab 82.) gewann am 32. Spieltag mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und ist nun nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. Schalke war in der Saison 2022/23 abgestiegen.

Captain Kenan Karaman sorgte mit seinem Treffer in der 15. Minute für den 20. Saisonsieg. Nach dem Schlusspfiff brachen im mit über 60'000 Fans randvoll gefüllten Stadion alle Dämme. Das Comeback der Schalker nach 1071 Tagen ist verdient. Seit dem 13. Spieltag stehen die «Knappen» – bis auf den 22. Spieltag, als Paderborn für eine Woche oben stand – an der Tabellenspitze. Von bislang 15 Pflichtspielen in diesem Jahr haben sie nur eines verloren.

Während auf Schalke Jubelstürme in «Königsblau» losbrachen, ist Düsseldorf mit Stürmer Cedric Itten weiter in akuter Abstiegsgefahr.