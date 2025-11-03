Sunderland kommt zum Abschluss der 10. Premier-League-Runde zu einem 1:1 gegen Everton – auch dank Granit Xhaka.

Legende: Rutscht ins Glück Granit Xhaka nach seinem Tor zum 1:1-Ausgleich. Imago/Every Second Media

41 Sekunden waren gespielt in der 2. Halbzeit, als Granit Xhaka zuschlug. Von der Strafraumgrenze aus zog er mit seinem starken linken Fuss ab und der noch abgelenkte Ball fand seinen Weg ins Netz zum 1:1.

Für den Schweizer Nati-Captain war es im 10. Spiel dieser Premier-League-Saison das 1. Tor und der 1. Treffer für Sunderland überhaupt.

Weil keine weiteren Tore mehr fielen, bleiben die «Black Cats» zu Hause ungeschlagen und rücken wieder auf Rang 4 vor.

Barry vergibt Grosschance

Das Skore eröffnet hatte Iliman Ndiaye, der nach einem schönen Solo erfolgreich war (15.). Nach einer knappen halben Stunde hätte Everton mit 2:0 in Führung gehen müssen, doch der Ex-Basler Thierno Barry scheiterte freistehend aus wenigen Metern.

Premier League