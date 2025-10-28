Legende: Gefeierter Mann Gregor Kobel wird nach dem Penaltyschiessen von seinen Mitspielern geherzt. Imago Images/osnapix

Der BVB behält im Kracherduell der 1/16-Finals des DFB-Pokals bei Frankfurt im Penaltyschiessen die Oberhand.

In einem weiteren Duell zweier Bundesligisten setzt sich der HSV gegen Heidenheim durch.

Wolfsburg scheitert an Zweitligist Holstein Kiel.

Der BVB hat die schwierige Bewährungsprobe im DFB-Pokal bestanden und den Achtelfinal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zeigte im Penaltyschiessen keine Nerven und gewann dieses mit 4:2. Gregor Kobel hielt den Versuch von Farès Chaïbi, bereits zuvor hatte Eintrachts Ritsu Doan den Ball in den Frankfurter Nachthimmel gedroschen.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. In der Verlängerung fielen keine Tore. Frankfurt erwischte den besseren Start in die Partie und legte bereits in der 7. Minute durch Ansgar Knauff vor. Dortmund schlug nach dem Seitenwechsel in der Person von Julian Brandt zurück. In der Verlängerung wurde das vermeintliche 2:1 für Frankfurt durch Jonathan Burkardt wegen Abseits einkassiert.

HSV weiter, Wolfsburg nicht

Im Duell zweier weiterer Bundesligisten setzte sich Hamburg mit 1:0 in Heidenheim durch. Die Gäste, die eine ganze Halbzeit in Überzahl agieren konnten und bei denen Captain Miro Muheim durchspielte, kamen zehn Minuten vor dem Ende durch einen verwandelten Penalty von Joker Robert Glatzel zum entscheidenden Treffer.

Die Segel streichen musste Wolfsburg. Gegen das Unterklassige Kiel setzte es für den Bundesligisten zuhause ein 0:1 ab. Am Ursprung der Niederlage, die ebenfalls vom Penaltypunkt besiegelt wurde, stand ein Platzverweis gegen Jenson Seelt nach 36 Minuten.

Resultate