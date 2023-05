Bayern München patzt gegen RB Leipzig und verliert zuhause mit 1:3. Der BVB hat es nun in den eigenen Füssen.

Legende: Ratlose Gesichter Die Spieler des FC Bayern München. REUTERS / Angelika Warmuth

Dem FC Bayern München droht ein regelrechtes Debakel: Nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig steht der Serienmeister erstmals seit 2012 vor einer titellosen Saison. Borussia Dortmund hat die Möglichkeit, am Sonntag aus eigener Kraft an den Münchnern vorbeizuziehen.

Dabei war die Partie für die Mannschaft von Thomas Tuchel gut gestartet. Serge Gnabry stellte in der 25. Minute auf 1:0. Auch in der Folge blieben die Bayern dominant und hatten Spiel und Gegner im Griff. Doch ausgerechnet der künftige Bayern-Profi Konrad Laimer glich in der 65. Minute nach einem Konter aus.

2 Elfmeter brachten die Wende

Danach zeigten sich die Münchner geschockt. Leipzig erlangte Aufwind, und zu allem Überfluss brachte Benjamin Pavard seinen französischen Landsmann Christopher Nkunku im Strafraum zu Fall. Nkunku verwandelte den folgenden Foulelfmeter in der 76. Minute. 10 Minuten später wurde die Situation für die Bayern noch schlimmer: Noussair Mazraoui berührte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand, und Dominik Szoboszlai liess sich die Chance nicht entgehen und sicherte Leipzig damit die Teilnahme an der Champions League.