1/4-Hinspiele diese Woche Im Europacup beginnt endlich die heisse Phase

In den drei kontinentalen Wettbewerben geht's langsam ans Eingemachte. Noch 39 Spiele sind zu absolvieren.

06.04.2026, 11:38

Fussballstadion mit leeren Tribünen und Spielfeld.
Legende: Die Puskas Arena in Budapest In diesem Fussballtempel findet der Champions-League-Final statt. IMAGO/NurPhoto

Es knistert auf Europas Fussballbühnen. Champions League, Europa League und Conference League – in allen drei Wettbewerben beginnen in dieser Woche die Viertelfinals.

Bis zu den Finals werden die Affichen mit Hin- und Rückspiel entschieden. Insgesamt finden pro Wettbewerb inklusive Endspiel noch je 13 Partien statt. In den kommenden 2 Wochen verabschieden sich 12 der 24 Teams.

Die Turniersieger werden innerhalb von 10 Tagen Ende Mai ermittelt: angefangen beim Europa-League-Showdown am 20. Mai in Istanbul. Eine Woche später (27. Mai) steigt das Conference-League-Endspiel in Leipzig, ehe am 30. Mai in Budapest der König der Champions League gekrönt wird. SRF überträgt alle Finalspiele live.

Neun Schweizer noch im Einsatz

In der «Königsklasse» sind keine Schweizer mehr zugegen, dafür gleich sechs in der Europa League, darunter je zwei bei Bologna (Remo Freuler und Simon Sohm) und Freiburg (Johan Manzambi und Bruno Ogbus).

In der Conference League sind drei Schweizer dabei: Urs Fischer, Silvan Widmer (Mainz) sowie Dereck Kutesa (AEK Athen).

Die Schweizer in der heissen Phase des Europacups

  • Bild 1 von 9. Remo Freuler (Bologna). Bildquelle: IMAGO / Giuseppe Maffia.
  • Bild 2 von 9. Simon Sohm (Bologna). Bildquelle: IMAGO / ABACAPRESS.
  • Bild 3 von 9. Dan Ndoye (Nottingham Forest). Bildquelle: IMAGO / BSR Agency.
  • Bild 4 von 9. Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla). Bildquelle: IMAGO / AFLOSPORT.
  • Bild 5 von 9. Johan Manzambi (Freiburg). Bildquelle: IMAGO / Eibner.
  • Bild 6 von 9. Bruno Ogbus (Freiburg). Bildquelle: IMAGO / Isosport.
  • Bild 7 von 9. Silvan Widmer (Mainz). Bildquelle: IMAGO / Schüler.
  • Bild 8 von 9. Urs Fischer (Mainz). Bildquelle: IMAGO / Jan Huebner.
  • Bild 9 von 9. Dereck Kutesa (AEK Athen). Bildquelle: IMAGO / Focus Images.
K.o.-Phasen im Europacup

