In der vergangenen Spielzeit gingen alle 4 «Clasicos» an Barcelona. Entsprechend gross lastet der Druck auf Real Madrid.

Real gegen Barça heiss auf Revanche für Schmach aus Vorsaison

Legende: Kann Kylian Mbappé im «Clasico» am Sonntag erstmals reüssieren? Real Madrids Kylian Mbappé im Duell mit Barcelonas Frenkie de Jong und Pedri. Imago Images/Anadolu Burak Akbulu

Die grosse Hoffnung Reals vor dem 1. «Clasico» der Saison heisst Kylian Mbappé. Der Franzose befindet sich in einer beneidenswerten Form, hat in bisher 15 Pflichtspielen schon 16 Mal getroffen.

Aber kann er die «Königlichen» auch im Spiel der Spiele gegen Barcelona zum Sieg führen?

Horror-Bilanz 2024/25

In seiner 1. Saison bei Real gelang Mbappé ebendies nicht. Zwar erzielte der Ausnahmestürmer in den 4 Duellen mit dem Erzrivalen 5 Tore, dennoch ging am Ende jeweils immer Barcelona als Sieger vom Platz.

Die Katalanen gewannen die Finals in der Copa del Rey (3:2) und dem Supercup (5:2) sowie auch die beiden Liga-Rencontres (4:0/4:3).

Flick gesperrt

Nur auf der Tribüne statt auf der Trainerbank wird am Sonntag im Madrider Bernabeu Hansi Flick Platz nehmen. Der Barça-Coach sitzt eine Sperre ab, nachdem er am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Girona nach einem emotionalen Ausbruch die rote Karte kassierte.

Noch offen ist, ob Raphinha rechtzeitig für den «Clasico» wieder fit wird. Bereits feststeht, dass Robert Lewandowski verletzt ausfällt.

Resultate