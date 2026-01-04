Das Warten hat ein Ende: Paris kommt innert 9 Tagen in den Genuss von gleich zwei Derbys auf höchstem Niveau.

Legende: Wächst er im Parc des Princes über sich hinaus? Willem Geubbels geht seit letztem Sommer für Paris FC auf Torejagd. imago images/PsnewZ

Europas Könige gegen den Aufsteiger von der anderen Strassenseite: Wenn Paris Saint-Germain am Sonntag den Paris FC in der Ligue 1 empfängt, ist es geografisch das wohl nächstgelegene Nachbarschaftsduell der Welt. Der Parc des Princes und das Jean-Bouin-Stadion liegen direkt nebeneinander, lediglich durch eine Strasse getrennt – in 44 Metern Luftlinie.

Das erste Duell seit 1978 ist jedoch keines von grosser sportlicher Brisanz – und eine klassische Derby-Rivalität kaum existent. Zu gross sind die Unterschiede, auch wenn PSG die Tabelle momentan nicht anführt und überraschend einen Punkt hinter Leader Lens liegt.

Diskreter Geubbels

Paris FC (Tabellen-14.) ist nach nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Ligaspielen klarer Aussenseiter. Der ehemalige St. Galler Willem Geubbels hat mit 2 Toren in 14 Partien noch nicht richtig eingeschlagen. Meist kommt er aber auch lediglich zu Teileinsätzen.

Der Verlierer am Sonntag bekommt die schnelle Chance zur Revanche. Am 12. Januar bestreiten die Teams erneut im Parc des Princes den Cup-Sechzehntelfinal.

