Legende: Schreibt im deutschen Fussball Geschichte Die Bernerin Tatjana Haenni. Freshfocus/Toto Marti/Blick

Tatjana Haenni wird neue CEO beim Bundesligisten RB Leipzig. Wie der Klub mitteilte, wird die 59-jährige Bernerin ab dem 1. Januar die Geschäftsführung leiten. Damit besetzt der Klub die Stelle, die nach dem Abgang von Oliver Mintzlaff im November 2022 vakant war.

Haenni ist damit die erste Frau, die einen Klub im deutschen Profifussball führt. Sie sei überzeugt, «dass wir mit einem starken Teamwork und dem Fokus auf die Stärken von RB Leipzig noch viel Potenzial ausschöpfen können». Und fügte an: «Ich kann es kaum erwarten, im Januar zu starten und den Klub noch besser und intensiver kennenzulernen. Gemeinsam wollen wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg weitergehen und unsere ambitionierten Ziele verwirklichen.»

Als Spielerin absolvierte Haenni 23 Länderspiele fürs Schweizer Nationalteam. Nach ihrer aktiven Karriere arbeitete sie unter anderem für die Uefa, Fifa und war Frauenfussball-Direktorin beim Schweizerischen Fussballverband. Bis zuletzt war sie als Sportdirektorin für die US-amerikanische Frauen-Profiliga NWSL tätig.