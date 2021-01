Legende: Eine Premiere, auf die er nicht stolz sein wird Lionel Messi sieht im 753. Spiel mit Barça die Rote Karte. Reuters

Es lief die Nachspielzeit der Verlängerung, als Lionel Messi seinem Frust freien Lauf liess: Nach einem Laufduell streckte er Bilbao-Spieler Asier Villalibre mit einem Faustschlag an den Hinterkopf nieder.

Dass ausgerechnet Villalibre für Messis Ärger hinhalten musste, war kein Zufall. Einerseits stieg der 23-Jährige gegen die Katalanen stets rustikal ein, andererseits rettete er Bilbao mit seinem 2:2 in der 90. Minute in die Verlängerung des spanischen Supercup-Finals. Dort avancierte Iñaki Williams in der 93. Minute zum Matchwinner und sicherte den Basken den Titel zum 3. Mal.

Coach Koeman nimmt Messi in Schutz

Für Messi war es ein unrühmlicher Abgang mit historischer Komponente. In seinem 753. Pflichtspiel mit Barcelona flog der Argentinier zum ersten Mal mit einer Roten Karte vom Platz.

Sein Trainer Ronald Koeman zeigte im Nachgang der Partie Verständnis für den Ausraster des sechsfachen Weltfussballers: «Ich weiss nicht, wie häufig er gefoult wurde. Es ist normal so zu reagieren, wenn man ständig gefoult wird.»