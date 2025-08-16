Aufsteiger Sunderland überrascht zum Premier-League-Auftakt mit einem 3:0-Sieg gegen West Ham.

Legende: Perfekter Auftakt Granit Xhaka freut sich über den Startsieg von Sunderland. Reuters/Craig Brough

Sunderland ist bestmöglich in die Premier-League-Saison gestartet. Der Aufsteiger feierte im heimischen Stadium of Light einen 3:0-Sieg gegen West Ham. Granit Xhaka spielte als Captain bei den «Black Cats» durch und zog im Mittelfeld die Fäden.

Sämtliche Treffer erzielte Sunderland nach dem Seitenwechsel. Eliezer Mayenda (61.) und Daniel Ballard (73.) netzten mit präzisen Kopfbällen ein, den Schlusspunkt besorgte Wilson Isidor mit einem Schlenzer (92.).

Das 2:0 von Ballard

Schär und Newcastle halten dicht

Sein Punktekonto eröffnen konnte am 1. Spieltag auch Newcastle. Bei Aston Villa resultierte für die «Magpies» ein 0:0. Fabian Schär spielte in der Innenverteidigung von Newcastle durch und liess an der Seite von Dan Burn nicht viel zu.

Am Samstagabend lanciert auch Manchester City seine Premier-League-Saison. Das Team mit dem Schweizer Manuel Akanji gastiert bei Wolverhampton.

Resultate