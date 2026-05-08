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1. Titel in Reichweite 100. Liga-Treffer von Ronaldo in Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo schiesst ein Jubiläumstor für Al-Nassr. Im Titelrennen bleibt es spannend – nun steht ein womöglich entscheidendes Duell bevor.

08.05.2026, 09:16

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Fussballspieler im Trikot beim Jubeln mit erhobenem Arm.
Legende: Lässt die Muskeln spielen Der nimmermüde Cristiano Ronaldo. Reuters/Stringer

Cristiano Ronaldo hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt und kommt dem Ziel von 1000 Treffern in seiner Fussball-Karriere immer näher.

Beim 4:2-Erfolg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab verwertete der 41-jährige Portugiese eine Viertelstunde vor dem Abpfiff ein Zuspiel des früheren Bayern- und Liverpool-Stars Sadio Mané zum zwischenzeitlichen 3:1. Die übrigen drei Tore erzielte der Portugiese Joao Felix.

Nun Duell mit Al-Hilal

Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der Liga und das insgesamt 971. seiner Laufbahn. «Ronaldo ist immer gefährlich, das haben wir heute gesehen», sagte Al-Nassrs Trainer Jorge Jesus.

Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Zählern vor Al-Hilal, das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfussballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen grossen Titel.

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