Fischer und Union kassieren die 12. Pleite in Folge

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geriet Union Berlin schon früh auf die Verliererstrasse. Das Team von Trainer Urs Fischer lag schon nach 2 Minuten 0:1 zurück. Der formstarke Omar Marmoush reagierte am schnellsten und traf aus der Drehung. In der 14. Minute doppelte der Ägypter nach.

Den «Eisernen» bot sich zwar genug Zeit für eine Reaktion, ein Tor wollte ihnen jedoch nicht gelingen. Union hatte auch Pech: Der wieder berücksichtigte David Fofana (19.) köpfelte nur an die Latte. Joker Ferri Julia (82.) besorgte den 3:0-Endstand.

Union ist nach der wettbewerbsübergreifend 12. Niederlage in Folge (8 Pleiten in der Liga in Folge) auf den Relegationsplatz abgerutscht. Im Vorfeld der Partie hatte sich die Klub-Führung hinter Fischer gestellt. Dessen Zukunft dürfte aber weiterhin zu reden geben.

1 / 2 Legende: Die Fans halten immer noch zu ihm Einzelne Zuschauer taten am Samstag ihre Unterstützung kund. imago images/Contrast 2 / 2 Legende: Toller Support An der Alten Försterei waren auch grosse Pro-Fischer-Spruchbänder zu sehen. imago images/Matthias Koch

Leverkusen weiter im Hoch

Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung dank eines 3:2-Sieges bei Hoffenheim behauptet. Die Werkself sicherte sich die 3 Punkte dank zwei Toren des Spaniers Alejandro Grimaldo. Der Linksfuss erzielte das 2:0 und das 3:2 per Schlenzer. Damit fielen die individuellen Fehler von Goalie Lukas Hradecky beim 1:2 (Anton Stach traf aus der Distanz ins verwaiste Tor) und Granit Xhaka (Ballverlust vor dem 2:2) nicht ins Gewicht.

Bittere Pille für Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat den zweiten Liga-Sieg in Folge denkbar knapp verpasst. Das Team von Coach Gerardo Seoane kassierte nach 3:1-Führung gegen Freiburg auswärts in der 96. Minute den 3:3-Ausgleich. Vincenzo Grifo verwandelte einen Penalty.

Mainz überrascht Leipzig

Der FSV Mainz 05 (ohne Silvan Widmer) hat nach der Trennung von Bo Svensson unter Interimstrainer Jan Siewert den ersehnten 1. Saisonsieg eingefahren. Gegen ein erstaunlich schwaches Leipzig trafen Jae-Sung Lee und Leandro Barreiro in der Schlussviertelstunde zum 2:0-Erfolg. Dem zweiten Treffer ging ein Freistoss von Edimilson Fernandes voraus, den die Leipziger nicht klären konnten.

Weitere Partien:

Köln – Augsburg 1:1

Das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern München steigt ab 18:30 Uhr.