Legende: Hier scheitert Kane an Kobel... ... trotzdem trifft er im «Klassiker» dreifach. IMAGO / Jan Huebner

Gross waren die Erwartungen in Dortmund, die nach dem blamablen Pokalout in Saarbrücken angeschlagenen Bayern endlich mal wieder bezwingen zu können. Schnell zerschlugen sich jedoch die Hoffnungen der Borussen. Bereits nach 9 Minuten lag der Gast aus München nämlich mit 2:0 in Führung.

Der von einer Verletzung genesene Dayot Upamecano hatte sein Team in der 4. Minute nach einer Ecke von Leroy Sané in Führung geköpfelt, nur kurz danach erhöhte Toptorjäger Harry Kane. BVB-Goalie Gregor Kobel wurde bei beiden Gegentreffern von seinen Vorderleuten im Stich gelassen und blieb ohne Abwehrchance.

Kobel pariert – Kane trifft

Nach der Pause konnte sich der Nati-Keeper mehrmals stark auszeichnen, als er gegen Jamal Musiala und Sané parierte und sein Team so vor einem höheren Rückstand bewahrte. Dieser kam nach 72 Minuten dann doch noch – Kane stand völlig frei vor Kobel und nutzte diese Möglichkeit eiskalt. In der Nachspielzeit war es erneut der Engländer, der mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter die Partie setzte.

Dortmund verliert den Anschluss

Zu den besten BVB-Chancen kamen Donyell Malen kurz vor der Pause und Marco Reus, der bei seinem Abschluss jedoch wegrutschte und so Manuel Neuer eine seiner wenigen nötigen Paraden ermöglichte (56.).

Dank des Sieges im «Klassiker» bleiben die Bayern an Leader Leverkusen (3:2 gegen Hoffenheim) dran. Dortmund hingegen fehlen nun fünf Punkte auf die Münchner sowie sieben auf den Spitzenreiter.

32:52 Video «Super League – Highlights» mit der Zusammenfassung BVB – Bayern (ab 25:05) Aus Super League – Highlights vom 04.11.2023. Bild: Imago abspielen. Laufzeit 32 Minuten 52 Sekunden.