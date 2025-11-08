Legende: Kampf auf Biegen und Brechen Sunderlands Brian Brobbey kommt Arsenals Gabriel Magalhaes und David Raya zuvor und erzielt das 2:2. Reuters/Lee Smith

In den letzten Wochen schien die Defensive von Arsenal unüberwindbar. 8 Mal de suite hielten die «Gunners» wettbewerbsübergreifend die Null. Gegen Sunderland ging diese Serie zu Ende. Abwehrchef Daniel Ballard brachte den überraschenden Aufsteiger vor der Pause 1:0 in Führung (36.).

Nach dem Seitenwechsel drehten Bukayo Saka (54.) und Leandro Trossard (74.) die Partie zugunsten Arsenals. Doch zum Auswärtssieg reichte es dem Leader nicht. In der 94. Minute sorgte Brian Brobbey akrobatisch für den 2:2-Endstand – und verwandelte das Stadium of Light in ein Tollhaus. Sunderland-Dirigent Granit Xhaka spielte gegen seinen Ex-Klub durch.

Auch ManUnited gleicht spät aus

In London kam es zur Neuauflage des Europa-League-Finals zwischen Tottenham und ManUnited. Die Gäste steuerten auf einen knappen Auswärtssieg zu, ehe die Partie nochmals ordentlich Fahrt aufnahm: Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) machten aus einem 0:1 ein 2:1. Den Schlusspunkt setzten aber die «Red Devils», die durch Matthijs de Ligt in der 96. Minute noch ausglichen.

Legende: Erzielte den späten Ausgleich Matthijs de Ligt. imago images/Office Sports Photography

Resultate