Legende: Der Captain sorgt für die 3 Punkte Marco Reus schiesst den BVB kurz vor Schluss zum Sieg. Keystone

Ein Konter in der 85. Minute war es, der Borussia Dortmund in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Bayern heranrücken lässt. Marco Reus schoss den BVB im Heimspiel kurz vor Schluss zum knappen 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart. Zuvor hatte Donyell Malen die Borussen in Führung geschossen (56.), Roberto Massimo glich nur 7 Minuten später aus.

Befreiungsschlag für Leverkusen

Bayer Leverkusen konnte die Negativserie von zuletzt 4 sieglosen Meisterschaftsspielen beenden. Das Team von Trainer Gerardo Seoane schlug Aufsteiger Bochum verdient mit 1:0. Amine Adli schoss den entscheidenden Treffer bereits in der 4. Minute.

Weitere Partien des Abends:

Yann Sommer und Denis Zakaria kommen mit Gladbach zu einem 4:0-Heimsieg über Greuther Fürth (ab 68. Minute mit Cedric Itten). Jonas Hofmann trifft für die «Fohlen» doppelt.

Wolfsburg macht bei Aufsteiger Bielefeld einen 0:2-Rückstand wett und spielt 2:2. Kevin Mbabu verursacht für die Gäste den Elfmeter, der zum 0:2-Rückstand führt.

Union bleibt die Nummer 1 in Berlin: Das Team von Coach Urs Fischer gewann das Derby gegen Hertha völlig verdient 2:0 und rückte auf Platz 5 vor.